将表格或SQL请求执行结果到处到CSV文件。该文件使用UTF-8编码创建。

long  DatabaseExport(
   int           database,           //在DatabaseOpen中接收的数据库句柄
   const string  table_or_sql,       // 表格名称或SQL请求
   const string  filename,           // 用于数据导出的CSV文件名称
   uint          flags,              // 标识组合
   const string  separator           // CSV文件中的数据分隔符
   );

参数

database

[in]  在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。

table_or_sql

[in]   结果将被导出到指定文件的表格名称或SQL请求文本。

filename

[in]  用于数据导出的文件名。设置相对于MQL5\Files文件夹的路径。

flags

[in] ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS枚举中的标识组合。

separator

[in]  数据分隔符。如果指定NULL，则将'\t'制表符用作分隔符。 空字符串""被认为是有效分隔符，但不能将获取的CSV文件读取为表格 – 它被认为是一组字符串。

 

返回值

返回导出条目的数量，或者在错误情况下返回负值。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                       – 重要运行时错误；
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)                  – 数据库文件的路径包含空字符串，或设置不兼容的标识组合；
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)              - 内存不足；
  • ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED(4014)           – 不允许指定渠道；
  • ERR_PROGRAM_STOPPED(4022)                    – 操作取消（MQL程序停止）；
  • ERR_WRONG_FILENAME (5002)                     - 无效文件名；
  • ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003)                 - 文件的绝对路径超过最大长度；
  • ERR_CANNOT_OPEN_FILE(5004)                    – 无法打开文件进行编写；
  • ERR_FILE_WRITEERROR(5026)                      – 无法写入文件；
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)                 – 内部数据库错误；
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)      - 无效数据库句柄；
  • ERR_DATABASE_QUERY_PREPARE(5125)        – 请求生成错误；
  • ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY       – 允许只读请求。

 

注意

如果请求结果被导出，则SQL请求应该以"SELECT" 或 "select"开始。换句话说，SQL请求不能改变数据库状态，否则DatabaseExport()失败并显示错误。

数据库字符串值可能包含转换字符('\r'或'\r\n' )，以及分隔符参数中设置的值分隔符。在这种情况下，请确保在'flags'参数中使用DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS标识。如果该标识已存在，则所有显示的字符串用双引号表示。如果一个字符串包含双引号，则用双层双引号代替。

 

 

ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS

ID

描述

DATABASE_EXPORT_HEADER

在第一个字符串中显示字段名称

DATABASE_EXPORT_INDEX

显示字符串指数

DATABASE_EXPORT_NO_BOM

文件开头不要插入BOM掩码（默认插入BOM）

DATABASE_EXPORT_CRLF

用CRLF进行字符串中断（默认为LF）

DATABASE_EXPORT_APPEND

将数据添加到现有文件的末尾（默认情况下，文件被覆盖）。如果文件不存在，则将被创建。

DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS

用双引号显示字符串值。

DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER

CSV文件在所有客户端的常规文件夹\Terminal\Common\File创建。

 

例如：

input int InpRates=100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  MqlRates rates[];
//--- 记住收到柱形图的开始时间
  ulong start=GetMicrosecondCount();
//--- 在H1上请求最后100柱形图
  if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H11InpRatesrates)<InpRates)
   {
    Print("CopyRates() failed,, Error "GetLastError());
    return;
   }
  else
   {
    //--- 接收多少柱形图，以及接收所花费的时间
    PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",
                _SymbolArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);
   }
//--- 设置存储数据库的文件名称
  string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";
  StringReplace(filename":""-"); // 文件名中不允许使用":"字符
//--- 在常规程序端文件夹中打开/创建数据库
  int db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);
  if(db==INVALID_HANDLE)
   {
    Print("Database: "filename" open failed with code "GetLastError());
    return;
   }
  else
    Print("Database: "filename" opened successfully");
 
//--- 检查RATES表格是否存在
  if(DatabaseTableExists(db"RATES"))
   {
    //--- 移除RATES表格
    if(!DatabaseExecute(db"DROP TABLE IF EXISTS RATES"))
     {
      Print("Failed to drop the RATES table with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   }
//--- 创建RATES表格
  if(!DatabaseExecute(db"CREATE TABLE RATES("
                      "SYMBOL             CHAR(10),"
                      "TIME               INT NOT NULL,"
                      "OPEN               REAL,"
                      "HIGH               REAL,"
                      "LOW                REAL,"
                      "CLOSE              REAL,"
                      "TICK_VOLUME        INT,"
                      "SPREAD             INT,"
                      "REAL_VOLUME        INT);"))
   {
    Print("DB: "filename" create table RATES with code "GetLastError());
    DatabaseClose(db);
    return;
   }
//--- 显示RATES表格中所有字段列表
  if(DatabasePrint(db"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)"0)<0)
   {
    PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d"GetLastError(), __LINE__);
    DatabaseClose(db);
    return;
   }
//--- 创建参数化请求，将柱形图添加到RATES表格中
  string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"
             " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"// 请求参数
  int request=DatabasePrepare(dbsql);
  if(request==INVALID_HANDLE)
   {
    PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d"GetLastError());
    Print("SQL request: "sql);
    DatabaseClose(db);
    return;
   }
//--- 设置第一个请求参数的值
  DatabaseBind(request0_Symbol);
//--- 记住将柱形图添加到RATES表格的开始时间
  start=GetMicrosecondCount();
  DatabaseTransactionBegin(db);
  int total=ArraySize(rates);
  bool request_error=false;
  for(int i=0i<totali++)
   {
    //--- 在添加条目之前设置其余参数的值
    ResetLastError();
    if(!DatabaseBind(request1rates[i].time))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    //--- 如果之前的DatabaseBind()调用成功，则设置下一个参数
    if(!request_error && !DatabaseBind(request2rates[i].open))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request3rates[i].high))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request4rates[i].low))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request5rates[i].close))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request6rates[i].tick_volume))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request7rates[i].spread))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
    if(!request_error && !DatabaseBind(request8rates[i].real_volume))
     {
      PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
      PrintFormat("Bar #%d line=%d"i+1__LINE__);
      request_error=true;
      break;
     }
 
    //--- 执行插入条目的请求并检查错误
    if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
     {
      PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d"GetLastError());
      DatabaseFinalize(request);
      request_error=true;
      break;
     }
    //--- 在下一次参数更新之前重置请求
    if(!request_error && !DatabaseReset(request))
     {
      PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d"GetLastError());
      DatabaseFinalize(request);
      request_error=true;
      break;
     }
   } //--- 完成检查所有柱形图
 
//--- 交易事务状态
  if(request_error)
   {
    PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars "ArraySize(rates));
    DatabaseTransactionRollback(db);
    DatabaseClose(db);
    return;
   }
  else
   {
    DatabaseTransactionCommit(db);
    PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",
                ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);
   }
//--- 将RATES表格保存为CSV文件
  string csv_filename=Symbol()+".csv";
  long saved=DatabaseExport(db"SELECT * FROM RATES"csv_filenameDATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER";");
  if(saved>0)
    Print("Table RATES saved in "Symbol(), ".csv");
  else
    Print("DatabaseExport() failed. Error "GetLastError());
//--- 关闭数据库文件并告知
  DatabaseClose(db);
  PrintFormat("Database: %s created and closed"filename);

另见

