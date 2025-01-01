#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得当前图表ID,交易品种和周期

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- 在日志中报告使用设置在SYMBOL和PERIOD中的值替换当前图表的交易品种和周期

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- 改变图表交易品种和周期

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

结果：

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回图表周期的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}