MQL5 程序

操作MQL5程序，必须要编译（编译按钮或者F7键），要进行无错误编辑（可以传递警告信息，可供分析），这一过程，同样名称和EX5延期的可执行文件会增加到目录中，terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators 或者 terminal_dir\MQL5\scripts.这些文件可以执行。

MQL5程序的操作特点可如下形容：

测试交易策略 – 策略测试中 MQL5 程序的操作特点。

EA交易，自定义指标和脚本在导航窗口中附属于公开图表Drag'n'Drop操作

对于停止操作的专家系统来说，通过图表快捷菜单选择Expert Advisors-Remove来删除，EA交易的操作也会受到Enable/disable Expert Advisors按钮影响。

为了停止自定义指标，需要从图表中移除。

直到从图表中移除才能运行自定义指标和EA交易；附加在EA交易和指标中的信息在客户端起始位置保存。

在操作完成时脚本执行一次后就自动删除或改变当前图表信息，否则客户端会停止工作，在重启客户端脚本后并不能开始，因为他们的信息并未保存。

EA交易的一个最大化，一个脚本和在一个图表中指标无限的操作数量。

服务不需要绑定图表进行工作，其设计目的在于执行辅助函数。例如，在一项服务中，您可以创建一个自定义交易品种、打开它的图表、使用网络函数在无限循环中接收数据并不断进行更新。