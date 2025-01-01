- OrderCalcMargin
PositionSelect
为接下来的工作选择一个仓位，如果函数成功完成，返回true，如果失败返回false，调用 GetLastError()函数获取错误信息。
|
bool PositionSelect(
参量
交易品种
[in] 金融证券名称
返回值
布尔型值
注释
对于每个交易品种，任何给出时间，仅可以持有一个仓位，它是一个或者多个交易的结果，不要弄混挂单仓位，也会在客户端“工具箱”的“交易”中显示。
函数PositionSelect()复制程序函数的位置数据，进一步调用PositionGetDouble()， PositionGetInteger() 和 PositionGetString() 返回较早的复制数据。表明该位置本身已经不再存在（或者成交量，方向等的改变），但位置数据仍旧可以获得，为了确保关于位置的新数据的接受，在提及他们之前，推荐使用PositionSelect()函数。
示例：
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
