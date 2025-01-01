文档部分
MQL5参考交易函数PositionSelect 

PositionSelect

为接下来的工作选择一个仓位，如果函数成功完成，返回true，如果失败返回false，调用 GetLastError()函数获取错误信息。

bool  PositionSelect(
   string  symbol      // 交易品种名称
   );

参量

交易品种

[in]  金融证券名称

返回值

布尔型值

注释

对于每个交易品种，任何给出时间，仅可以持有一个仓位，它是一个或者多个交易的结果，不要弄混挂单仓位，也会在客户端“工具箱”的“交易”中显示。

函数PositionSelect()复制程序函数的位置数据，进一步调用PositionGetDouble()PositionGetInteger()PositionGetString() 返回较早的复制数据。表明该位置本身已经不再存在（或者成交量，方向等的改变），但位置数据仍旧可以获得，为了确保关于位置的新数据的接受，在提及他们之前，推荐使用PositionSelect()函数。

示例：

#define   SYMBOL_NAME   "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 选择指定交易品种的仓位
   if(!PositionSelect(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("PositionSelect(%s) failed. Error %d",SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- 如果选定了仓位, 我们可以使用 PositionGetDouble(), PositionGetInteger() 和 PositionGetString() 来获取它的数据
//--- 取得选定仓位的编号
   ResetLastError();
   long ticket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
   if(ticket==0)
     {
      PrintFormat("Failed to get %s position ticket. Error %d"SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- 如果成功取得编号, 在日志中打印选定仓位的交易品种和编号
   PrintFormat("The position that is selected on the %s symbol has ticket %I64d"SYMBOL_NAMEticket);
   /*
   结果：
   The position that is selected on the EURUSD symbol has ticket 2810846623
   */
  }

