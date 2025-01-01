- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
返回句柄类型。
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
参数
handle
[in] 句柄。
返回值
来自ENUM_DX_HANDLE_TYPE枚举的值
|
ID
|
值
|
描述
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
无效句柄
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
图形环境句柄
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
着色器句柄
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
顶点或索引缓冲区句柄
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
着色器输入句柄
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
结构句柄