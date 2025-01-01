文档部分
DXHandleType

返回句柄类型。

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // 句柄 
   );

参数

handle

[in]     句柄。

返回值

来自ENUM_DX_HANDLE_TYPE枚举的值

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

描述

DX_HANDLE_INVALID

0

无效句柄

DX_HANDLE_CONTEXT

1

图形环境句柄

DX_HANDLE_SHADER

2

着色器句柄

DX_HANDLE_BUFFER

3

顶点或索引缓冲区句柄

DX_HANDLE_INPUT

4

着色器输入句柄

DX_HANDLE_TEXTURE

5

结构句柄