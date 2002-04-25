文档部分
MQL5参考时间序列和指标访问iBarShift 

iBarShift

根据时间搜索柱形图。这个函数返回与指定时间对应的柱形图指数。

int  iBarShift(
   const string        symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // 周期
   datetime            time,            // 时间
   bool                exact=false      // 模式
   );

参数

交易品种

[in]  金融工具的交易品种名称。NULL表示当前交易品种。

timeframe

[in]  周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。PERIOD_CURRENT 表示当前图表周期。

时间

[in]  要搜索的时间值。

exact=false

[in]  返回值，如果指定时间的柱形图没有找到。如果exact=falseiBarShift返回最近柱形图的指数，其开仓时间小于指定时间（time_open<time）。如果这个柱形图没有找到（没有指定时间之前的历史记录），那么该函数返回 -1。如果exact=true，iBarShift不会搜索最近的柱形图而是立即返回 -1。

返回值

与指定时间对应的柱形图指数。如果与指定时间对应的柱形图没有找到（历史记录中有一个空白），那么函数返回 -1或最近柱形图的指数（取决于'exact'参数）。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 日期为星期日
   datetime time=D'2002.04.25 12:00';
   string symbol="GBPUSD";
   ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;
   bool exact=false;
//--- 如果在指定时间没有柱形图，那么iBarShift将返回最近柱形图的指数。
   int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
//--- 调用iBarShift()之后，检查错误代码
   int error=GetLastError();
   if(error!=0)
     {
      PrintFormat("iBarShift(): GetLastError=%d - The requested date %s "+
                  "for %s %s is not found in the available history",
                  error,TimeToString(time),symbol,EnumToString(tf));
      return;
     }
//--- iBarShift()函数被成功执行，返回结果exact=false
   PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",
               symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),
               DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
   datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);
   PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",
               bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));
//--- 请求指定时间的柱形图指数；如果没有柱形图则将返回-1
   exact=true;
   bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
//--- iBarShift()函数被成功执行，返回结果exact=true
   PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",
               symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time)
               ,DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回一周的每日名称                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string DayOfWeek(const datetime time)
  {
   MqlDateTime dt;
   string day="";
   TimeToStruct(time,dt);
   switch(dt.day_of_week)
     {
      case 0: day=EnumToString(SUNDAY);
      break;
      case 1: day=EnumToString(MONDAY);
      break;
      case 2: day=EnumToString(TUESDAY);
      break;
      case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);
      break;
      case 4: day=EnumToString(THURSDAY);
      break;
      case 5: day=EnumToString(FRIDAY);
      break;
      default:day=EnumToString(SATURDAY);
      break;
     }
//---
   return day;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
/* Execution result
   1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)
   Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)
   2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)
*/ 