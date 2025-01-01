文档部分
MQL5参考图表操作ChartSymbol 

ChartSymbol

返回指定图表的交易品种名称。

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // 图表 ID
   );

参量

chart_id=0

[in]  图表 ID. 0 意味着当前图表。

返回值

如果图表不存在，结果是空字符串。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得当前图表的交易品种并在日志中显示所取得的值
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- 获取已有(本例中为当前)图表的ID
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- 当得到交易品种时设置随机图表ID
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   结果：
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

另见

