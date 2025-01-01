//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得当前图表的交易品种并在日志中显示所取得的值

string chart_symbol = ChartSymbol();

Print("Current chart symbol: ", chart_symbol);



//--- 获取已有(本例中为当前)图表的ID

long chart_id=ChartID();

chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);

PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s", chart_id, chart_symbol);



//--- 当得到交易品种时设置随机图表ID

chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);

if(chart_symbol=="")

Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");

else

Print("Chart symbol with ID 1234567890: ", chart_symbol);

/*

结果：

Current chart symbol: GBPUSD

Chart symbol with ID 132966427583395104: GBPUSD

The chart with ID 1234567890 does not exist

*/

}