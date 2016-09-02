- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
为指定交易品种和周期返回历史计算中的字节数量。有两种变量函数可以调用。
要求所有历史字节
|
int Bars(
为所选时间间隔要求历史字节
|
int Bars(
参量
symbol_name
[in] 交易品种名称。
timeframe
[in] 周期。
start_time
[in] 与第一元素相一致的字节时间。
stop_time
[in] 与最后一个元素相一致的字节时间。
返回值
如果定义start_time 和 stop_time参量，函数返回指定时间间隔的自己数量，否则返回全部字节数量。
注释
如果指定参量的时序列数据通过Bars()函数调用在终端形成，或者时序列数据在函数调用时不在synchronized交易服务器中，函数返回0值。
当请求指定时间间隔的柱形图数量，只有在开盘时间间隔内的柱形图才被考虑。例如，如果一周当前日是星期六，请求就是W1周期的柱数，start_time=last_tuesday 和 stop_time=last_friday，由于W1时间周期的开盘时间始终是星期日并且在指定间隔内没有一个单独的W1柱形图，所以函数将返回0。
所有历史柱形图数量的示例请求：
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
指定间隔中柱形图数量的示例请求：
|
int n;
另见