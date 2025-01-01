- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
从表现时间/价格的图表坐标转变到X和Y轴
|
bool ChartTimePriceToXY(
参数
chart_id
[in] 图表 ID。0意味着当前图表。
sub_window
[in] 图表子窗口的数量。0代表主图表窗口。
time
[in] 图表上的时间值，像素值将沿着X轴被接收。起点是窗口/子窗口的左上角。
price
[in] 图表上的价格值，像素值将沿着Y轴被接收。起点是窗口/子窗口的左上角。
x
[out] 变量，将接收X轴的时间转换。
y
[out] 变量，将接收Y轴的价格转换。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。若要获得的错误信息，请调用GetLastError()函数。
示例：
|
#define BAR_NUMBER 0 // 我们要读取价格和时间的柱的编号
另见