ResourceCreate
基于数据设置创建图像资源。有两种函数变量：
根据文件创建资源
|
bool ResourceCreate(
|
bool ResourceCreate(
参数
resource_name
[in] 资源名称。
data[][]
[in] 用于创建完整图像的一维或二维数组。
img_width
[in] 矩形图像区域的像素宽度会以图像的形式置于资源中。它不能大于data_width的值。
img_height
[in] 矩形图像区域的像素高度会以图像的形式置于资源中。
data_xoffset
[in] 图像矩形区域水平向右偏移。
data_yoffset
[in] 图像矩形区域垂直向右偏移。
data_width
[in] 只需一维数组。它表示全宽幅的数据设置图像。如果data_width=0，假设它等于img_width。对于二维数组，参数被忽略并假设等于二维data[] 数组。
color_format
[in] 颜色处理方案，来自ENUM_COLOR_FORMAT 枚举的值。
返回值
如果成功返回true，否则false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError() 函数。可能会发生以下错误：
- 4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (动态和静态资源的相同名称)
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (资源没找到)
- 4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (这种类型的资源不支持)
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (资源名称太长)
|
标识符
|
描述
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
阿尔法通道的组件被忽略
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
程序端不处理颜色组件（用户必须正确设置）
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
程序端不处理颜色组件
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见