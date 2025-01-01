void OnStart()

{

//--- 哪个更大 - apple or home?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- 区分大小写的比较

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Case sensitive comparison: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Case sensitive comparison: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Case sensitive comparison: %s = %s",s1,s2);

}



//--- 不区分大小写的比较

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Case insensitive comparison: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Case insensitive comparison: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Case insensitive comparison: %s = %s",s1,s2);

}

/* 结果:

区分大小写的比较: Apple < home

不区分大小写的比较: Apple < home

*/

}