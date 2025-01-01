- StringAdd
StringCompare
该函数是比较两个字符串并且以整数形式返回比较结果。
|
int StringCompare(
参量
string1
[in] 第一个字符串。
string2
[in] 第二个字符串。
case_sensitive=true
[in] 大小写敏感模式。如果是true，则 "A">"a"。如果是false，则"A"="a"。默认情况下值等于 true。
返回值
- -1 (负一), 如果 string1<string2
- 0 (零), 如果 string1=string2
- 1 (一), 如果 string1>string2
注释
字符串是字符与字符相比较，字符根据当前代码页以字母表的顺序比较。
示例：
