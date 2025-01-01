- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealGetInteger
返回要求交易的属性，交易属性一定是日期时间，整型。有2个变量函数可供使用。
1. 立即返回属性值。
|
long HistoryDealGetInteger(
2. 依据函数成功与否返回真值或者错误值。如果成功，目标变量的属性值通过引用传递到最后参量。
|
bool HistoryDealGetInteger(
参量
ticket_number
[in] 交易订单号。
property_id
[in] 交易属性标识符。值可以是 ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER 列举值中的一个。
long_var
[out] 接收要求属性值的长型变量。
返回值
长整型 值。
注释
不要弄混 订单， 交易 和 仓位。 每笔交易都按照订单执行，每个仓位都是一个或多个交易的值。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
HistorySelect()， HistoryDealsTotal()， HistoryDealGetTicket(), 交易属性