- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoDouble
返回一个规定交易样品的类似特性，函数有两个变量。
1. 快速返回规定值。
|
double SymbolInfoDouble(
2. 返回真值或失败值取决于函数操作是否成功，如果成功，属性值通过引用从最后的参量传递到接受变量中。
|
bool SymbolInfoDouble(
参量
name
[in] 交易品种名称
prop_id
[in] 交易样品属性标识符，值可能是计算式 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 中的一个。
double_var
[out]双精度型变量接收需求属性的值
返回值
双精度型值。如果执行失败，使用GetLastError()函数可以获得有关的错误信息：
- 5040 – 指定交易品种名称的无效字符串参数，
- 4301 – 未知交易品种（金融工具），
- 4302 – 交易品种未选进“市场报价”（可用列表中未发现），
- 4303 – 交易品种属性的无效标识符。
注意
如果函数用于获得最近订单号信息，推荐使用SymbolInfoTick()函数。由于程序端连接交易账户，那么很可能不会出现单引号。这种情况下，请求的值将不会确定。
在大部分情况下，使用 SymbolInfoTick() 函数足以允许用户接收买价，买价，收盘价，交易量的值和单次调用时最近订单号的到达时间。
SymbolInfoMarginRate()函数根据订单类型和方向提供有关所收取预付款金额的数据。
示例：
|
void OnTick()