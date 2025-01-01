SymbolInfoDouble

返回一个规定交易样品的类似特性，函数有两个变量。

1. 快速返回规定值。

double SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id

);

2. 返回真值或失败值取决于函数操作是否成功，如果成功，属性值通过引用从最后的参量传递到接受变量中。

bool SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id,

double& double_var

);

参量

name

[in] 交易品种名称

prop_id

[in] 交易样品属性标识符，值可能是计算式 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 中的一个。

double_var

[out]双精度型变量接收需求属性的值

返回值

双精度型值。如果执行失败，使用GetLastError()函数可以获得有关的错误信息：

5040 – 指定交易品种名称的无效字符串参数，

4301 – 未知交易品种（金融工具），

4302 – 交易品种未选进“市场报价”（可用列表中未发现），

4303 – 交易品种属性的无效标识符。

注意

如果函数用于获得最近订单号信息，推荐使用SymbolInfoTick()函数。由于程序端连接交易账户，那么很可能不会出现单引号。这种情况下，请求的值将不会确定。

在大部分情况下，使用 SymbolInfoTick() 函数足以允许用户接收买价，买价，收盘价，交易量的值和单次调用时最近订单号的到达时间。

SymbolInfoMarginRate()函数根据订单类型和方向提供有关所收取预付款金额的数据。

示例：