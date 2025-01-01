EventSetMillisecondTimer

函数显示到客户端，为这个EA或指标的timer 事件应当在间隔不到一秒钟就被触发.

bool EventSetMillisecondTimer(

int milliseconds

);

参数

milliseconds

[in] 定义定时器事件的频率的毫秒数.

返回值

若成功返回true，否则false。若要获得错误代码，调用函数GetLastError()。

注意

此功能是为需要高分辨的计时器的情况而设计的。换句话说，定时器事件应当比每秒一次更频繁接收。如果一个超过一秒钟时间的常规计时器对您已经足够，使用 EventSetTimer().

一般来说，当定时器时长缩短，测试时间增加，作为定时器事件处理被称作多于平时。在实时模式下工作时，由于硬件限制，计时器事件在10-16毫秒内运转不超过一次。

一般情况下，这个函数必须从函数OnInit()或者从类构造函数中调用。若为处理定时器事件，EA交易必须有OnTimer()函数。

每个EA交易及标识符使用自己的定时器工作，且仅从那里接收事件。一旦mql5程序停止运行，如果定时器不能通过EventKillTimer()函数创建和禁止，则会被强制销毁。

对于每一个程序只能运行一个定时器。 每个mql5程序以及每个图表都有其自己的事件队列，其中放置了所有最近收到的事件。如果 Timer 事件正在队列或者正被处理中，新的Timer事件将不会被放置在mql5程序队列中.