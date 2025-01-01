- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookGet
返回结构数组 MqlBookInfo 包括指定交易品种的市场报价记录。
|
bool MarketBookGet(
参量
symbol
[in] 交易品种名称。
book[]
[in] 关于市场报价的记录。数组再分配给记录数量。如果 动态数组 没有再分配给操作内存，客户端会自行分配数组。
返回值
如果成功，返回true，否则是false。
整数
市场深度通过 MarketBookAdd() 函数重启。
示例：
|
MqlBookInfo priceArray[];
另见