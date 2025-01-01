文档部分
返回结构数组 MqlBookInfo 包括指定交易品种的市场报价记录。

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // 交易品种
   MqlBookInfo&  book[]      // 参考数组
   );

参量

symbol

[in] 交易品种名称。

book[]

[in] 关于市场报价的记录。数组再分配给记录数量。如果 动态数组 没有再分配给操作内存，客户端会自行分配数组。

返回值

如果成功，返回true，否则是false。

整数

市场深度通过 MarketBookAdd() 函数重启。

示例：

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo for ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Could not get contents of the symbol DOM ",Symbol());
     }

另见

市场深度结构结构和类