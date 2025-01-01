- StringAdd
StringSetCharacter
在指定位置上返回字符串上复制的改变字节。
bool StringSetCharacter(
参量
string_var
[in][out] String.
pos
[in] 在字符串上的位置特性，从0开始到 StringLen （文本）
character
[in] 交易品种代码Unicode。
返回值
成功返回true,否则是false,为了获得 错误代码，可以调用 GetLastError() 函数。
注释
如果销售点少于 字符串长度 并且交易品种代码值是0，切断字符串（但是 缓冲区大小 ，为未改变的字符串类型分散），字符串长度与销售点相同。
如果pos与字符串长度相同，指定交易品种会添加到字符串末尾，长度会一个接一个扩大。
示例：
void OnStart()
