MQL5参考使用OpenCL工作CLBufferCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
创建一个OpenCL缓冲并返回其操作.
|
int CLBufferCreate(
参数
context
[in] 一个OpenCL背景处理.
size
[in] 缓冲字节大小.
flags
[in] 使用标志性组合的缓冲性能: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
返回值
OpenCL缓冲处理成功. 一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.
注意
目前，以下错误代码正在使用:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL背景的无效处理.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 内存不足.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – 创建缓冲区的内部错误.