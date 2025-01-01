文档部分
MQL5参考使用OpenCL工作CLBufferCreate 

CLBufferCreate

创建一个OpenCL缓冲并返回其操作.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // 处理一个OpenCL背景
   uint  size,        // 缓冲大小
   uint  flags        // 指定OpenCL缓冲性能的标志组合 
   );

参数

context

[in]  一个OpenCL背景处理.

size

[in]  缓冲字节大小.

flags

[in]  使用标志性组合的缓冲性能: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

返回值

OpenCL缓冲处理成功. 一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.

注意

目前，以下错误代码正在使用:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - OpenCL背景的无效处理.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 内存不足.
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – 创建缓冲区的内部错误.

 