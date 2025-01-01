ColorToARGB

该函数将color 类型转换为uint 类型以获得ARGB的颜色显示。ARGB颜色格式被用于生成图形资源， 文本展示，以及被用在CCanvas标准程序库类。

uint ColorToARGB(

color clr,

uchar alpha=255

);

参数

clr

[in] color类型变量的颜色值。

alpha

[in] 阿尔法通道的值用来接收ARGB格式的颜色。该值可以从0（前景像素颜色不改变根本显示的颜色）设置到255（基本像素的颜色被前景像素颜色替代）。彩色透明度计算为 (1-alpha/255)*100%。换句话说，阿尔法通道的值越小颜色越透明。

返回值

以ARGB格式显示颜色，在这里Alfa, Red, Green, Blue（阿尔法通道，红，绿，蓝）的值按照四种uint类型字节系列设置。

注意

RGB 是基本的普通的使用格式，用于电脑图形屏幕的像素颜色描述。基本颜色名称通常用于红，绿和蓝色组件。每个组件通过在0-255（16进制格式0x00 到 0XFF）范围内指定色彩饱和度字节进行描述。由于白色涵盖了所有颜色，它被描述为0xFFFFFF，那就是，0xFF最大值呈现三个组件的每一个。

然而，如果它以带有透明度的颜色覆盖，那么一些任务需要指定色彩透明度以便描述图形。阿尔法通道就是为此引入的。它作为RGB格式的额外组件实施。ARGB格式结构显示如下。

ARGB值通常使用16禁止的格式来表达，每组数字分别代表阿尔法，红色，绿色和蓝色通道的值。例如，80FFFF00颜色代表透明度50.2% 的黄色。最初，0x80 设置 50.2% 阿尔法值，因为0xFF值的50.2%。然后，第一组FF定义红色组件的最高值，下一组FF类似前一个但是绿色；最后组00代表蓝色组件的最低值（没有蓝色）。绿色和红色合成黄色。如果不使用阿尔法通道，输入可能减到6 RRGGBB 数字，这就是将阿尔法通道值存储在uint整型最高位的原因。

根据内容，16进制数字可以通过'0x' 或 '#' prefix编写，例如，80FFFF00, 0x80FFFF00 或 #80FFFF00。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 设置透明度

uchar alpha=0x55; // 0x55 means 55/255=21.6 % of transparency

//--- 派生转换clrBlue 到 ARGB

PrintFormat("0x%.8X - clrBlue",clrBlue);

PrintFormat("0x%.8X - clrBlue ARGB with alpha=0x55 (transparency 21.6%%)",ColorToARGB(clrBlue,alpha));

//--- 派生转换clrGreen 到 ARGB

PrintFormat("0x%.8X - clrGreen",clrGreen);

PrintFormat("0x%.8X - clrGreen ARGB with alpha=0x55 (transparency 21.6%%)",ColorToARGB(clrGreen,alpha));

//--- 派生转换clrRed color 到 ARGB

PrintFormat("0x%.8X - clrRed",clrRed);

PrintFormat("0x%.8X - clrRed ARGB with alpha=0x55 (transparency 21.6%%)",ColorToARGB(clrRed,alpha));

}

另见

资源， ResourceCreate()， TextOut()， 颜色类型，char, short, int 和长整型