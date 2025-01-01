- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToARGB
该函数将color 类型转换为uint 类型以获得ARGB的颜色显示。ARGB颜色格式被用于生成图形资源， 文本展示，以及被用在CCanvas标准程序库类。
|
uint ColorToARGB(
参数
clr
[in] color类型变量的颜色值。
alpha
[in] 阿尔法通道的值用来接收ARGB格式的颜色。该值可以从0（前景像素颜色不改变根本显示的颜色）设置到255（基本像素的颜色被前景像素颜色替代）。彩色透明度计算为 (1-alpha/255)*100%。换句话说，阿尔法通道的值越小颜色越透明。
返回值
以ARGB格式显示颜色，在这里Alfa, Red, Green, Blue（阿尔法通道，红，绿，蓝）的值按照四种uint类型字节系列设置。
注意
RGB 是基本的普通的使用格式，用于电脑图形屏幕的像素颜色描述。基本颜色名称通常用于红，绿和蓝色组件。每个组件通过在0-255（16进制格式0x00 到 0XFF）范围内指定色彩饱和度字节进行描述。由于白色涵盖了所有颜色，它被描述为0xFFFFFF，那就是，0xFF最大值呈现三个组件的每一个。
然而，如果它以带有透明度的颜色覆盖，那么一些任务需要指定色彩透明度以便描述图形。阿尔法通道就是为此引入的。它作为RGB格式的额外组件实施。ARGB格式结构显示如下。
ARGB值通常使用16禁止的格式来表达，每组数字分别代表阿尔法，红色，绿色和蓝色通道的值。例如，80FFFF00颜色代表透明度50.2% 的黄色。最初，0x80 设置 50.2% 阿尔法值，因为0xFF值的50.2%。然后，第一组FF定义红色组件的最高值，下一组FF类似前一个但是绿色；最后组00代表蓝色组件的最低值（没有蓝色）。绿色和红色合成黄色。如果不使用阿尔法通道，输入可能减到6 RRGGBB 数字，这就是将阿尔法通道值存储在uint整型最高位的原因。
根据内容，16进制数字可以通过'0x' 或 '#' prefix编写，例如，80FFFF00, 0x80FFFF00 或 #80FFFF00。
例如：
另见