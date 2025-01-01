- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
返回应用到指定图表窗口的指标数量。
|
int ChartIndicatorsTotal(
参数
chart_id
[in] 图表ID。0 表示当前图表。
sub_window
[in] 图表子窗口的数量。0代表主图表的子窗口。
返回值
指定图表窗口的指标数量。若要获得错误信息，请使用 GetLastError() 函数。
注意
函数允许搜寻附加在图表的所有指标。图表窗口的总数可以使用ChartGetInteger()函数从CHART_WINDOWS_TOTAL属性获得。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
ChartIndicatorAdd()， ChartIndicatorDelete()， iCustom()， IndicatorCreate()， IndicatorSetString()