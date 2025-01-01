文档部分
ChartIndicatorsTotal

返回应用到指定图表窗口的指标数量。

int  ChartIndicatorsTotal(
   long  chart_id,      // 图表 id
   int   sub_window     // 子窗口数量
   );

参数

chart_id

[in]  图表ID。0 表示当前图表。

sub_window

[in]  图表子窗口的数量。0代表主图表的子窗口。

返回值

指定图表窗口的指标数量。若要获得错误信息，请使用 GetLastError() 函数。

注意

函数允许搜寻附加在图表的所有指标。图表窗口的总数可以使用ChartGetInteger()函数从CHART_WINDOWS_TOTAL属性获得。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得当前图表ID和它的主窗口加子窗口的数量
   long chart_id = ChartID();
   int  wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   
//--- 在当前图表的所有窗口中循环迭代
   for(int w=0w<wnd_totalw++)
     {
      //--- 根据指定的循环索引取得附加到图表窗口中的指标数量
      int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_idw);
      
      //--- 取得附加于指定图表窗口的指标数量
      PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d"chart_idwind_total);
     }
   /*
   结果：
   Chart ID 133246248352168439subwindow 0Attached indicators3
   Chart ID 133246248352168439subwindow 1Attached indicators2
   Chart ID 133246248352168439subwindow 2Attached indicators1
   */
  }

另见

