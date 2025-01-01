- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
交易品种复制从一个Unicode型字符串转变成ANSI，双字符型数组的选择位置，返回复制元素的数量。
|
int StringToCharArray(
参量
text_string
[in] 复制字符串型
array[]
[out] 无符字符型数组
start=0
[in] 从起始位置开始复制，默认值是0
count=-1
[in] 数组元素复制数量，定义字符串结果的长度，默认值是-1，会一直复制到数组的结尾，或者是终端0。终端0也会被接收数组复制，在此情形下，如果字符串大小需要，动态数组的大小是能增加的，如果动态数组增大到跟路线一样长，数组的体积不会减小。
codepage=CP_ACP
[in] 代码页的值，最多使用 代码页 提供适当常量
返回值
复制元素的数量
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见