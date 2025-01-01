MQL5参考使用DirectX
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
使用DirectX
DirectX 11功能和着色器旨在直接在价格图表上实现3D可视化。
创建3D图形需要一个具有所需图像大小的图形环境(DXContextCreate)。此外，还需要准备顶点和索引缓冲区(DXBufferCreate)，以及创建顶点和像素着色器(DXShaderCreate)。这足以显示彩色图形。
下一级图形需要输入(DXInputSet)以将其他渲染参数传递到着色器。这可以设置相机和3D对象的位置、描述光源并实现鼠标和键盘控制。
因此，内置的MQL5函数可以使您在MetaTrader 5中直接创建动画3D图表，无需第三方工具。显卡应支持DX 11和Shader Model 5.0，以便使函数正常工作。
若要开始使用该函数库，只需阅读文章如何在MetaTrader 5中使用DirectX创建3D图形。
|
函数
|
操作
|
创建图形环境，以渲染指定大小的画帧
|
更改在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小
|
获取在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小
|
为渲染缓冲区的所有像素设置指定的颜色
|
清除深度缓冲区
|
从图形环境获取具有指定大小和偏移量的图像
|
获取渲染画帧的深度缓冲区
|
根据数据数组创建指定类型的缓冲区
|
从传递图像中剪切的指定大小的矩形中创建2D结构
|
创建着色器输入
|
设置着色器输入
|
创建指定类型的着色器
|
设置顶点着色器的顶点布局
|
设置着色器输入
|
设置着色器结构
|
渲染在DXBufferSet()中设置的顶点缓冲区的顶点
|
渲染由DXBufferSet()的索引缓冲区描述的图形原语
|
设置使用DXDrawIndexed()渲染的原语类型
|
设置当前渲染的缓冲区
|
设置渲染的着色器
|
返回句柄类型
|
释放句柄