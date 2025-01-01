使用DirectX

DirectX 11功能和着色器旨在直接在价格图表上实现3D可视化。

创建3D图形需要一个具有所需图像大小的图形环境(DXContextCreate)。此外，还需要准备顶点和索引缓冲区(DXBufferCreate)，以及创建顶点和像素着色器(DXShaderCreate)。这足以显示彩色图形。

下一级图形需要输入(DXInputSet)以将其他渲染参数传递到着色器。这可以设置相机和3D对象的位置、描述光源并实现鼠标和键盘控制。

因此，内置的MQL5函数可以使您在MetaTrader 5中直接创建动画3D图表，无需第三方工具。显卡应支持DX 11和Shader Model 5.0，以便使函数正常工作。

若要开始使用该函数库，只需阅读文章如何在MetaTrader 5中使用DirectX创建3D图形。