MQL5参考使用数据库DatabaseClose 

DatabaseClose

关闭数据库。

void  DatabaseClose(
   int  database      // 在DatabaseOpen中接收的数据库句柄
   );

参数

database

[in]  在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。

返回值

无。

注意

调用DatabaseClose之后，对数据库的所有请求句柄都将被自动删除并变为无效。

如果句柄无效，函数设置ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE错误。您可以使用GetLastError()检查错误。

另见

