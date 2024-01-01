|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomTicksDelete.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 自定义交易品种名称
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 创建的交易品种所在组的名称
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 自定义交易品种的基础交易品种名称
#define DATATICKS_TO_COPY UINT_MAX // 复制的报价数量
#define DATATICKS_TO_DELETE 10 // 删除报价的数量
#define DATATICKS_TO_PRINT 20 // 发送到日志中的报价数量
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 取得创建自定义交易品种时的错误代码
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- 如果错误代码不为0 (创建交易品种成功) 也不为 5304 (交易品种已经被创建) - 退出
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- 把标准交易品种的报价数据读取至 MqlTick 数组中
MqlTick array[]={};
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, DATATICKS_TO_COPY, array))
return;
//--- 打印接收到的标准交易品种的第一个和最后一个报价的时间
int total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 把标准交易品种最后一个报价的 DATATICKS_TO_PRINT 数据打印至日志中
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the standard symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 在市场报价窗口中添加一个自定义交易品种
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(CUSTOM_SYMBOL_NAME, true))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 把报价数组数据添加到自定义交易品种的价格历史中
Print("...");
uint start=GetTickCount();
PrintFormat("Start of adding %u ticks to the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int added=CustomTicksAdd(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array);
PrintFormat("Added %u ticks to the history of the custom symbol '%s' in %u ms", added, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- 把新增的自定义交易品种报价数据读取至 MqlTick 数组中
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- 打印收到的自定义交易品种第一个和最后一个报价的时间
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 把自定义交易品种最后报价的 DATATICKS_TO_PRINT 数据打印到日志中
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 读取将从历史中删除的报价时间，以毫秒为单位
long time_from=array[total-DATATICKS_TO_DELETE-1].time_msc;
//--- 在自定义交易品种数组中的最新的报价中删除 DATATICKS_TO_DELETE 个报价
Print("...");
start=GetTickCount();
PrintFormat("Start deleting %u ticks in the history of the custom symbol '%s'", DATATICKS_TO_DELETE, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, time_from, array[total-2].time_msc);
PrintFormat("Deleted %u ticks in the history of the custom symbol '%s' in %u ms", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- 把最新修改过的自定义交易品种报价数据读取至 MqlTick 数组中
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- 打印删除自定义交易品种报价范围中的第一个和最后一个报价的时间
total=(int)array.Size();
PrintFormat("Time of the first tick from the changed history: %s.%03u, Time of the last tick from the changed history: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 把自定义交易品种最后报价的 DATATICKS_TO_PRINT 数据打印到日志中
PrintFormat("\nThe last %d ticks of custom symbol '%s' with modified history:", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 在图表注释区显示脚本终止键的提示
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- 在无尽循环中等待按下 Esc 或 Del 键
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- 当按下 Del 时, 删除所创建的自定义交易品种和它的数据
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- 删除柱形数据
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- 删除报价数据
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
//--- 删除交易品种
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 退出前清空图表
Comment("");
/*
结果：
Requested 4294967295 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD'
The tick history for the 'EURUSD' symbol is received in the amount of 351199027 ticks in 55875 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks for the standard symbol 'EURUSD':
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:30.258 Bid=1.07036 (Info tick)
351199017th Tick: 2024.06.21 10:10:30.872 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199018th Tick: 2024.06.21 10:10:31.358 Ask=1.07036 (Info tick)
351199019th Tick: 2024.06.21 10:10:31.859 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199020th Tick: 2024.06.21 10:10:32.377 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199021th Tick: 2024.06.21 10:10:32.962 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199022th Tick: 2024.06.21 10:10:33.961 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199023th Tick: 2024.06.21 10:10:34.667 Ask=1.0704 (Info tick)
351199024th Tick: 2024.06.21 10:10:35.170 Bid=1.0704 (Info tick)
351199025th Tick: 2024.06.21 10:10:38.266 Ask=1.07041 Bid=1.07041 (Info tick)
351199026th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
...
Start of adding 351199027 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Added 351199027 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 261594 ms
...
Requested 351199027 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351199027 ticks in 137156 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:30.258 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199017th Tick: 2024.06.21 10:10:30.872 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199018th Tick: 2024.06.21 10:10:31.358 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199019th Tick: 2024.06.21 10:10:31.859 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199020th Tick: 2024.06.21 10:10:32.377 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199021th Tick: 2024.06.21 10:10:32.962 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199022th Tick: 2024.06.21 10:10:33.961 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199023th Tick: 2024.06.21 10:10:34.667 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199024th Tick: 2024.06.21 10:10:35.170 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199025th Tick: 2024.06.21 10:10:38.266 Ask=1.07041 Bid=1.07041 (Info tick)
351199026th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
...
Start deleting 10 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Deleted 10 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 188 ms
...
Requested 351199027 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351199017 ticks in 138312 ms
Time of the first tick from the changed history: 2011.12.19 00:00:08.000, Time of the last tick from the changed history: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks of custom symbol 'EURUSD.C' with modified history:
351198997th Tick: 2024.06.21 10:10:14.935 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351198998th Tick: 2024.06.21 10:10:15.533 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351198999th Tick: 2024.06.21 10:10:17.736 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199000th Tick: 2024.06.21 10:10:18.540 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199001th Tick: 2024.06.21 10:10:19.046 Ask=1.07038 Bid=1.07038 (Info tick)
351199002th Tick: 2024.06.21 10:10:19.542 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199003th Tick: 2024.06.21 10:10:20.041 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199004th Tick: 2024.06.21 10:10:21.041 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199005th Tick: 2024.06.21 10:10:21.544 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199006th Tick: 2024.06.21 10:10:22.344 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建一个自定义交易品种, 返回错误代码 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- 定义自定义交易品种所基于的交易品种名称
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- 如果创建自定义交易品种失败并且错误代码不是 5304, 在日志中报告
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 成功
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除一个自定义交易品种 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 从市场报价窗口中隐藏交易品种
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- 如果删除自定义交易品种失败，在日志中报告并返回 'false'
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 把指定数量的报价读取到数组中 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, const uint count, MqlTick &array[])
{
//--- 通知开始载入历史数据
PrintFormat("Requested %u ticks to get tick history for the symbol '%s'", count, symbol);
//--- 为接收报价做3次尝试
int attempts=0;
while(attempts<3)
{
//--- 测量接收报价的开始时间
uint start=GetTickCount();
//--- 从 1970.01.01 00:00.001 (参数 from=1 ms) 开始请求报价历史
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, count);
if(received!=-1)
{
//--- 显示报价数量和花费的时间
PrintFormat("The tick history for the '%s' symbol is received in the amount of %u ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- 如果报价历史已同步, 错误代码等于0 - 返回 'true'
if(GetLastError()==0)
return(true);
PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- 计数尝试次数
attempts++;
//--- 暂停一秒以等待报价数据库同步结束
Sleep(1000);
}
//--- 3次尝试复制报价失败
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回报价的字符串类型描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTickDescription(MqlTick &tick)
{
string desc=StringFormat("%s.%03u ", TimeToString(tick.time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick.time_msc%1000);
//--- 检查报价标志
bool buy_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY);
bool sell_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL);
bool ask_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID);
bool last_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST);
bool volume_tick= ((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)== TICK_FLAG_VOLUME);
//--- 首先检查用于交易的报价标志 (没有 CustomTicksAdd())
if(buy_tick || sell_tick)
{
//--- 构建交易报价的输出内容
desc += (buy_tick ? StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ", tick.last, tick.volume) : "");
desc += (sell_tick? StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last, tick.volume) : "");
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += "(Trade tick)";
}
else
{
//--- 构建信息报价的输出稍有不同
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += (last_tick ? StringFormat("Last=%G ", tick.last) : "");
desc += (volume_tick? StringFormat("Volume=%d ",tick.volume): "");
desc += "(Info tick)";
}
//--- 返回报价描述
return(desc);
}