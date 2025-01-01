文档部分
MQL5参考文件函数FileFindClose 

FileFindClose

函数关闭搜索处理。

void  FileFindClose(
   long  search_handle      //  搜索处理程序
   );

参量

search_handle

[in]  搜索处理，通过 FileFindFirst()恢复。

返回值

无值返回。

注释

函数必须调用到空出来的系统资源。

示例：

//--- 启动脚本时启动输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 过滤器
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- 在本地文件夹根目录下接收搜索句柄
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- 检查FileFindFirst()函数是否成功执行
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 检查循环中传递的字符串是否是文件或目录名称
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- 如果是文件，函数将返回true，如果是目录，函数将生成错误5018。
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- 关闭搜索句柄
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

另见

FileFindFirst, FileFindNext