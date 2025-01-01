- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayPrint
将简单类型或简单结构的数组打印到日志。
|
void ArrayPrint(
参数
array[]
[in] 简单类型或简单结构的数组。
digits=_Digits
[in] 真实类型的小数位数。默认值是_Digits。
separator=NULL
[in] 结构元素字段值的分隔符。NULL的默认值为空行。 这种情况下，使用空格作为分隔符。
start=0
[in] 最初打印数组元素的索引。索引默认从0开始。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 将要打印的数组元素数。整个数组默认显示(count=WHOLE_ARRAY)。
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] 标识组合设置输出模式。全部标识默认启用：
- ARRAYPRINT_HEADER – 打印结构数组标题
- ARRAYPRINT_INDEX – 在左侧打印索引
- ARRAYPRINT_LIMIT – 仅打印最初100个和最后100个数组元素。只在您只想打印大型数组一部分的时候使用。
- ARRAYPRINT_ALIGN – 启用对齐打印值 – 数字右侧对齐，而行是左侧对齐。
- ARRAYPRINT_DATE – 打印datetime时，以dd.mm.yyyy格式打印日期
- ARRAYPRINT_MINUTES – 打印datetime时，以HH:MM格式打印时间
- ARRAYPRINT_SECONDS – 打印datetime时，以HH:MM:SS格式打印时间
返回值
No
注意
ArrayPrint() 不会将全部结构数组字段打印到日志 – 跳过数组和对象指针字段。之所以没有打印这些列只是为了更方便的展示。如果您需要打印全部结构字段，您需要按照所需的格式编写您自己的print函数。
例如：
|
//--- 打印最后10 个柱形图的值
另见