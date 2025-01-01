文档部分
MQL5参考数组函数ArrayPrint 

ArrayPrint

将简单类型或简单结构的数组打印到日志。

void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // 打印数组
   uint          digits=_Digits,      // 小数位数
   const string  separator=NULL,      // 结构字段值的分隔符
   ulong         start=0,             // 最初打印元素索引
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // 打印元素数量
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );

参数

array[]

[in]  简单类型或简单结构的数组。

digits=_Digits

[in]  真实类型的小数位数。默认值是_Digits

separator=NULL

[in]  结构元素字段值的分隔符。NULL的默认值为空行。 这种情况下，使用空格作为分隔符。

start=0

[in]  最初打印数组元素的索引。索引默认从0开始。 

count=WHOLE_ARRAY

[in]  将要打印的数组元素数。整个数组默认显示(count=WHOLE_ARRAY)。

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in]  标识组合设置输出模式。全部标识默认启用：

    • ARRAYPRINT_HEADER – 打印结构数组标题
    • ARRAYPRINT_INDEX – 在左侧打印索引
    • ARRAYPRINT_LIMIT – 仅打印最初100个和最后100个数组元素。只在您只想打印大型数组一部分的时候使用。
    • ARRAYPRINT_ALIGN – 启用对齐打印值 – 数字右侧对齐，而行是左侧对齐。
    • ARRAYPRINT_DATE – 打印datetime时，以dd.mm.yyyy格式打印日期
    • ARRAYPRINT_MINUTES – 打印datetime时，以HH:MM格式打印时间
    • ARRAYPRINT_SECONDS – 打印datetime时，以HH:MM:SS格式打印时间

返回值

No

注意

ArrayPrint() 不会将全部结构数组字段打印到日志 – 跳过数组和对象指针字段。之所以没有打印这些列只是为了更方便的展示。如果您需要打印全部结构字段，您需要按照所需的格式编写您自己的print函数。

例如：

//--- 打印最后10 个柱形图的值
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Check\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- 打印示例
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
  检查
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

另见

FileSave, FileLoad