ChartTimeOnDropped
返回图表点一致的EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。
datetime ChartTimeOnDropped();
返回值
日期时间 类型值。
示例：
datetime t=ChartTimeOnDropped();
