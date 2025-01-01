文档部分
MQL5参考图表操作ChartTimeOnDropped 

返回图表点一致的EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。

datetime  ChartTimeOnDropped();

返回值

日期时间 类型值。

示例：

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("Script was dropped on the "+t);

另见

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped