- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartXYToTimePrice
转变图表的X和Y轴到时间和价格值
bool ChartXYToTimePrice(
参数
chart_id
[in] 图表 ID。0意味着当前图表。
x
[in] X 轴。
y
[in] Y 轴。
sub_window
[out] 变量，将写入图表的子窗口数。0意味着主图表窗口。
time
[out] 图表上的时间值，像素值将沿着X轴被接收。起点是窗口/子窗口的左上角。
price
[out] 图表上的价格值，像素值将沿着Y轴被接收。起点是窗口/子窗口的左上角。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。若要获得的错误信息，请调用 GetLastError() 函数。
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
