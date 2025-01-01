string to_split="_life_is_good_"; // 字符串分成子字符串

string sep="_"; // 分隔符为字符

ushort u_sep; // 分隔符字符代码

string result[]; // 获得字符串数组

//--- 获得分隔符代码

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- 字符串分为子字符串

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- 显示注释

PrintFormat("Strings obtained: %d. Used separator '%s' with the code %d",k,sep,u_sep);

//--- 现在输出所有获得的字符串

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}