- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSplit
在指定字符串通过指定分隔符得到子字符串，返回所得子字符串的数量
|
int StringSplit(
参数
string_value
[in] 您需要获得子字符串的字符串。字符串不能改变。
pos
[in] 分隔符的字符代码。要获得代码，您可以使用 StringGetCharacter() 函数。
result[]
[out] 获得的子字符串所在的字符串数组。
返回值
result[]数组中的子字符串数量。如果在过去的字符串没有找到分隔符，那么将只有源字符串位于数组中。
如果string_value 为空或NULL，函数将返回零。如果发生错误，则函数返回-1.若要获得错误代码，请调用GetLastError()函数。
例如：
|
string to_split="_life_is_good_"; // 字符串分成子字符串
另见