FileWrite

函数预定给CSV文件录入数据，除非等于0，定界符自动插入，在编辑文件中，添加最后字节线 "\r\n" 。

uint  FileWrite(
   int  file_handle,   // 文件句柄
   ...                 // 记录参量的列表
   );

参量

file_handle

[in]  通过 FileOpen()返回文件说明符。

...

[in] 参量列表由逗号分开，编辑入文件中，编辑参量数量最高为63。

返回值

编辑字节数。

注释

数量转换成文本输出（参看Print()函数）。双精度数据以小数点后16位精确度输出，数据以传统或科学模式显示-依据该模式是最紧凑的。浮点型数据以小数点后5位显示，为了以不同精确度输出真实数字或以清晰的指定模式，使用 DoubleToString()

布尔类型数量以true" 或者 "false"字符串显示，日期时间类型数量以"YYYY.MM.DD HH:MI:SS"显示。

示例 :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_FileWrite.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 接收程序端数据的参数
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // 货币组
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // 时间帧
input int                InpFastEMAPeriod=12;              // 快速 EMA 周期
input int                InpSlowEMAPeriod=26;              // 慢速 EMA 周期
input int                InpSignalPeriod=9;                // 不同平均周期
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // 价格类型
input datetime           InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // 复制起始日期的数据
//--- 编写文件数据的参数
input string             InpFileName="MACD.csv";  // 文件名称
input string             InpDirectoryName="Data"// 目录名称
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish; // 复制结束日期的数据
   bool     sign_buff[]; // 信号数组 (true - 买入，false - 卖出)
   datetime time_buff[]; // 信号到达时间数组
   int      sign_size=0; // 信号数组大小
   double   macd_buff[]; // 指标值数组
   datetime date_buff[]; // 指标日期数组
   int      macd_size=0; // 指标数组大小
//--- 结束时间是当前时间
   date_finish=TimeCurrent();
//--- 接收 MACD 指标句柄
   ResetLastError();
   int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
   if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 接收指标句柄失败
      PrintFormat("Error when receiving indicator handle. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 循环直至指标计算所有值
   while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
      Sleep(10); // 暂停允许指标计算所有值
//--- 复制某段时间周期的指标值
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Failed to copy indicator values. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 复制相应的指标值时间
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Failed to copy time values. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 释放指标占据的内存
   IndicatorRelease(macd_handle);
//--- 接收缓冲区大小
   macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- 分析数据，保存数组的指标信号
   ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
   ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
   for(int i=1;i<macd_size;i++)
     {
      //--- 买入信号
      if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
        {
         sign_buff[sign_size]=true;
         time_buff[sign_size]=date_buff[i];
         sign_size++;
        }
      //--- 卖出信号
      if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
        {
         sign_buff[sign_size]=false;
         time_buff[sign_size]=date_buff[i];
         sign_size++;
        }
     }
//--- 打开编写指标值的文件（如果文件不在，则自动创建）
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s file is available for writing",InpFileName);
      PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 首先，写下信号的数量
      FileWrite(file_handle,sign_size);
      //--- 写下文件的信号时间和信号值
      for(int i=0;i<sign_size;i++)
         FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
      //--- 关闭文件
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Data is written, %s file is closed",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

另见

