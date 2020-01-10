- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
copy_ticks_from
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价。
|
copy_ticks_from(
参数
symbol
[in] 交易品种名称，例如"EURUSD"。所需的未命名参数。
date_from
[in] 请求报价的开始日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。
count
[in] 将要接收的报价数。所需的未命名参数。
flags
[in] 确定请求报价类型的标记。COPY_TICKS_INFO – 卖价和/或买价变化的报价， COPY_TICKS_TRADE – 最后价和交易量变化的报价， COPY_TICKS_ALL – 全部报价。标识值在COPY_TICKS枚举中描述。所需的未命名参数。
返回值
返回numpy数据报价（包含以下指定列：时间、卖价、买价、最后价、标识）。'flags'值可以是TICK_FLAG枚举中的标识组合。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
参见CopyTicks函数获取更多信息。
当创建'datetime'对象时，Python使用本地时区，而MetaTrader 5以UTC时区保存报价和柱形图开盘时间（没有时移）。 因此，'datetime'应在UTC时间内创建，用于执行使用时间的函数。从MetaTrader 5程序端接收到的数据使用UTC时间。
COPY_TICKS定义了可以使用copy_ticks_from()和copy_ticks_range()函数请求的报价类型。
|
ID
|
描述
|
COPY_TICKS_ALL
|
所有报价
|
COPY_TICKS_INFO
|
包含卖价（Bid）和/或买价（Ask）价格变化的报价
|
COPY_TICKS_TRADE
|
包含最后价（Last）和/或交易量（Volume）价格变化的报价
TICK_FLAG 定义可能的报价标识。这些标识用于描述通过copy_ticks_from()和copy_ticks_range()函数获得的报价。
|
ID
|
描述
|
TICK_FLAG_BID
|
卖价（Bid）已更改
|
TICK_FLAG_ASK
|
买价（Ask）已更改
|
TICK_FLAG_LAST
|
最后价（Last）已更改
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
交易量已更改
|
TICK_FLAG_BUY
|
最近“买入”价格已更改
|
TICK_FLAG_SELL
|
最近“卖出”价格已更改
例如：
|
from datetime import datetime
另见
CopyRates、copy_rates_from_pos、 copy_rates_range、copy_ticks_from、 copy_ticks_range