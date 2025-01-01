- MathAbs
MathRand
在0到32767之间返回随机整数。
|
int MathRand();
返回值
整数值在0到32767之间。
注释
在第一次调用前，调用 MathSrand 建立初始状态伪随机数是有必要的。
注释
取代MathRand()可以使用 rand()。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+