MQL5参考数学函数MathRand 

MathRand

在0到32767之间返回随机整数。

int  MathRand();

返回值

整数值在0到32767之间。

注释

在第一次调用前，调用 MathSrand 建立初始状态伪随机数是有必要的。

注释

取代MathRand()可以使用 rand()。

 

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 设置新的初始状态，在每次启动时生成一系列伪随机整数
   MathSrand(GetTickCount());
//--- 在循环中，在日志中显示10个生成的伪随机整数
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Pseudorandom integer №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }