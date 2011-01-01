//+------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"

//--- 描述

#property description "The script shows a sample use of FolderDelete()."

#property description "First two folders are created; one of them is empty, the second one contains a file."

#property description "When trying to delete a non-empty folder, an error is returned and a warning is shown."



//--- 启动脚本时显示输入参数对话框

#property script_show_inputs

//--- 输入参数

input string firstFolder="empty"; // 空文件夹

input string secondFolder="nonempty";// 将会创建文件的文件夹

string filename="delete_me.txt"; // 将在secondFolder文件夹创建的文件名称

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 在这里写下文件句柄

int handle;

//--- 找出我们正在工作的文件夹

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- 调试信息

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- 试图创建MQL5\Files路径相关的空文件夹

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 意味着我们在程序端的本地文件夹工作

{

//--- 向已创建的文件夹输入全路径

PrintFormat("Folder %s has been created",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- 重置错误代码

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Failed to create folder %s. Error code %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- 现在使用FileOpen()函数创建一个非空文件夹

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // 形成我们想要打开写在不存在文件夹中的路径文件

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // 这种情况下FILE_WRITE标识是必须的，请见Help查询FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("File %s has been opened for reading",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Failed to create file %s in folder %s. Error code=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Prepare to delete folders %s and %s", firstFolder, secondFolder));

//--- 短暂停顿5秒来阅读图表中的信息

Sleep(5000); // Sleep() 不能用在指标中！



//--- 显示询问用户的对话框

int choice=MessageBox(StringFormat("Do you want to delete folders %s and %s?", firstFolder, secondFolder),

"Deleting folders",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // 两个按钮 - "Yes" 和 "No"



//--- 根据选定的变量运行一个行为

if(choice==IDYES)

{

//--- 从图表删除评论

Comment("");

//--- 添加信息到“专家”日志

PrintFormat("Trying to delete folders %s and %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- 删除空文件夹

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- 由于文件夹为空，应该会出现以下信息

PrintFormat("Folder %s has been successfully deleted",firstFolder);

else

PrintFormat("Failed to delete folder %s. Error code=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- 删除包含文件的文件夹

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("Folder %s has been successfully deleted", secondFolder);

else

//--- 由于文件夹包含文件，应该会出现下列信息

PrintFormat("Failed to delete folder %s. Error code=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Deletion canceled");

//---

}