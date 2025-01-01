ParameterSetRange

在策略测试优化EA期间，指定使用输入变量：值，改变步骤，初始值和最终值。有两个函数变量。

1. 指定整型输入参数的数据

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. 指定真实类型输入参数的数据

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

参数

name

[in] 输入或sinput 变量 ID。这些变量是应用程序的外部参数。它们的值可以在启动程序时指定。

enable

[in] 在策略测试优化期间启用该参数以枚举值。

value

[in] 参数值。

start

[in] 优化期间的初始参数值。

step

[in] 枚举值时的参数变换步骤。

stop

[in] 优化期间的最终参数值。

返回值

如果成功返回 true，否则 false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError() 函数。

注意

从策略测试启动优化时，函数仅能从 OnTesterInit() 处理程序调用。它专为指定参数范围和变换步骤而设计的。参数可以从优化完全脱离，而无论策略测试如何设置。它也允许使用优化进程中sinput标识符声明的变量。

根据关键参数值，ParameterSetRange() 函数允许您管理策略测试的EA优化，包括或不包括所需的优化输入参数和设置所需的范围和变换步骤。