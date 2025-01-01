void OnStart()

{

//--- 删除图表上的所有评论

Comment("");

//--- 声明一个字符串，从中获取交易品种代码值并记住字符串的长度

string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";

int length = StringLen(message);

//--- 声明一个字符串变量，我们将向其中添加从演示字符串中获得的交易品种

string text = "";

//--- 按照演示字符串长度进行循环

for(int i=0; i<length; i++)

{

//--- 等待1/10 秒

Sleep(100);

//--- 从位于演示字符串中循环索引处的字符串获取交易品种

ushort char_code=StringGetCharacter(message, i);

//--- 将交易品种添加到显示的字符串中，并将结果字符串显示为图表评论

text+=ShortToString(char_code);

Comment(text);

}

//--- 等待两秒钟，然后从图表中删除评论

Sleep(2000);

Comment("");



/*

Result: the demo string appears on the screen character by character

The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function

*/

}