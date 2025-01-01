文档部分
StringGetCharacter

从字符串指定位置返回交易品种的值。

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // 字符串
   int     pos               // 字符串中交易品种位置
   );

参量

string_value

[in]  字符串

pos

[in]  字符串中交易品种的位置，能够从0到 StringLen(text) -1.

返回值

交易品种代码或错误为0，获得 错误代码 函数调用 GetLastError().

示例：

void OnStart()
  {
//--- 删除图表上的所有评论
   Comment("");
//--- 声明一个字符串，从中获取交易品种代码值并记住字符串的长度
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- 声明一个字符串变量，我们将向其中添加从演示字符串中获得的交易品种
   string text    = "";
//--- 按照演示字符串长度进行循环
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
      //--- 等待1/10 秒
      Sleep(100);
      //--- 从位于演示字符串中循环索引处的字符串获取交易品种
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
      //--- 将交易品种添加到显示的字符串中，并将结果字符串显示为图表评论
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- 等待两秒钟，然后从图表中删除评论
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
   /*
   Result: the demo string appears on the screen character by character
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
   */
  }

