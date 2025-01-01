- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringGetCharacter
从字符串指定位置返回交易品种的值。
|
ushort StringGetCharacter(
参量
string_value
[in] 字符串
pos
[in] 字符串中交易品种的位置，能够从0到 StringLen(text) -1.
返回值
交易品种代码或错误为0，获得 错误代码 函数调用 GetLastError().
示例：
|
void OnStart()
另见
StringSetCharacter、 StringBufferLen、 StringLen、StringFill、 StringInit、StringToCharArray、 StringToShortArray