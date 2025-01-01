- MathAbs
数学函数
数学函数和三角函数
数学函数最初设计用于对标量值执行相关操作。在此基础上，大多数函数都可以应用于矩阵和向量。这些包括MathAbs、MathArccos、MathArcsin、MathArctan、MathCeil、MathCos、MathExp、MathFloor、MathLog、MathLog10、MathMod、MathPow、MathRound、MathSin、MathSqrt、MathTan、MathExpm1、MathLog1p、MathArccosh、MathArcsinh、MathArctanh、MathCosh、MathSinh和MathTanh。这类操作意味着对矩阵或向量进行元素式处理。示例：
|
//---
对于MathMod和MathPow，第二个元素既可以是标量，也可以是相应大小的矩阵/向量。
|
函数
|
功能
|
返回指定数值的绝对值（绝对值）
|
返回x弧度的反余弦
|
返回x弧度的反正弦
|
返回x弧度的反正切
|
返回其正切为两个指定数值的商的弧度角
|
返回实数型
|
从上面返回最靠近的整数数值
|
返回数字余弦
|
返回数字指数
|
从下面返回最靠近的整数数值
|
返回自然对数
|
以10为底返回对数
|
返回两个数值的最大值
|
返回两个数值的最小值
|
两个数值相除后返回实余数
|
从基数升到额定输出
|
0-32767范围返回随机值
|
四舍五入到最近整数值
|
返回正弦数
|
返回平方根
|
设置开始点生成系列随机数
|
返回正切数
|
检测实数真实型
|
返回MathExp(x)-1表达式值
|
返回MathLog(1+x)表达式值
|
返回双曲反余弦
|
返回双曲反正弦
|
返回双曲反正切
|
返回双曲余弦
|
返回双曲正弦
|
返回双曲正切
|
在ushort/uint/ushort类型值中改变字节的顺序