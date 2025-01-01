文档部分
MQL5参考数学函数 

数学函数

数学函数和三角函数

数学函数最初设计用于对标量值执行相关操作。在此基础上，大多数函数都可以应用于矩阵和向量。这些包括MathAbs、MathArccos、MathArcsin、MathArctan、MathCeil、MathCos、MathExp、MathFloor、MathLog、MathLog10、MathMod、MathPow、MathRound、MathSin、MathSqrt、MathTan、MathExpm1、MathLog1p、MathArccosh、MathArcsinh、MathArctanh、MathCosh、MathSinh和MathTanh。这类操作意味着对矩阵或向量进行元素式处理。示例：

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

对于MathModMathPow，第二个元素既可以是标量，也可以是相应大小的矩阵/向量。

函数

功能

MathAbs

返回指定数值的绝对值（绝对值）

MathArccos

返回x弧度的反余弦

MathArcsin

返回x弧度的反正弦

MathArctan

返回x弧度的反正切

MathArctan2

返回其正切为两个指定数值的商的弧度角

MathClassify

返回实数型

MathCeil

从上面返回最靠近的整数数值

MathCos

返回数字余弦

MathExp

返回数字指数

MathFloor

从下面返回最靠近的整数数值

MathLog

返回自然对数

MathLog10

以10为底返回对数

MathMax

返回两个数值的最大值

MathMin

返回两个数值的最小值

MathMod

两个数值相除后返回实余数

MathPow

从基数升到额定输出

MathRand

0-32767范围返回随机值

MathRound

四舍五入到最近整数值

MathSin

返回正弦数

MathSqrt

返回平方根

MathSrand

设置开始点生成系列随机数

MathTan

返回正切数

MathIsValidNumber

检测实数真实型

MathExpm1

返回MathExp(x)-1表达式值

MathLog1p

返回MathLog(1+x)表达式值

MathArccosh

返回双曲反余弦

MathArcsinh

返回双曲反正弦

MathArctanh

返回双曲反正切

MathCosh

返回双曲余弦

MathSinh

返回双曲正弦

MathTanh

返回双曲正切

MathSwap

ushort/uint/ushort类型值中改变字节的顺序