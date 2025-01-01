MQL5参考字符串函数
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
字符串函数
用来与 字符串 型数据一起执行的函数。
|
函数
|
功能
|
在给出子连接上添加字符串
|
为字符串返回分配式缓冲器的大小
|
比较两个字符串并且如果第一个字符串大于第二个返回1；0-如果两个字符串相等；-1（负一）-如果第一个字符串小于第二个
|
实现一串参数传递
|
通过挑选出来的交易品种填满指定字符串
|
在字符串里搜索子串
|
在规定字符串位置返回数字值
|
通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度
|
在字符串里返回交易品种数字
|
设置一个字符串的指定长度（以字符为单位）
|
通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串
|
保留内存中字符串的指定大小缓冲区
|
在指定位置返回复制后的交易品种的改变值
|
在指定字符串通过指定分隔符得到子字符串，返回所得子字符串的数量
|
从指定位置提取文本串
|
通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写
|
通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为资本
|
在字符串的左边切断线路供应字符，空间和标号
|
在字符串的右边切断线路供应字符，空间和标号