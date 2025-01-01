文档部分
MQL5参考字符串函数 

字符串函数

用来与 字符串 型数据一起执行的函数。

函数

功能

StringAdd

在给出子连接上添加字符串

StringBufferLen

为字符串返回分配式缓冲器的大小

StringCompare

比较两个字符串并且如果第一个字符串大于第二个返回1；0-如果两个字符串相等；-1（负一）-如果第一个字符串小于第二个

StringConcatenate

实现一串参数传递

StringFill

通过挑选出来的交易品种填满指定字符串

StringFind

在字符串里搜索子串

StringGetCharacter

在规定字符串位置返回数字值

StringInit

通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度

StringLen

在字符串里返回交易品种数字

StringSetLength

设置一个字符串的指定长度（以字符为单位）

StringReplace

通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串

StringReserve

保留内存中字符串的指定大小缓冲区

StringSetCharacter

在指定位置返回复制后的交易品种的改变值

StringSplit

在指定字符串通过指定分隔符得到子字符串，返回所得子字符串的数量

StringSubstr

从指定位置提取文本串

StringToLower

通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写

StringToUpper

通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为资本

StringTrimLeft

在字符串的左边切断线路供应字符，空间和标号

StringTrimRight

在字符串的右边切断线路供应字符，空间和标号