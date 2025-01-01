StringAdd 在给出子连接上添加字符串

StringBufferLen 为字符串返回分配式缓冲器的大小

StringConcatenate 实现一串参数传递

StringFill 通过挑选出来的交易品种填满指定字符串

StringFind 在字符串里搜索子串

StringGetCharacter 在规定字符串位置返回数字值

StringInit 通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度

StringLen 在字符串里返回交易品种数字

StringReplace 通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串

StringReserve 保留内存中字符串的指定大小缓冲区

StringSetCharacter 在指定位置返回复制后的交易品种的改变值

StringSubstr 从指定位置提取文本串

StringToLower 通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写