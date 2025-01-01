文档部分
该函数命令服务器完整操作。

bool  TerminalClose(
   int ret_code      // 关闭客户端代码
   );

参量

ret_code

[in]  返回代码，在操作完成后通过客户端返回。

返回值

函数成功true，否则-false。

注释

TerminalClose() 函数并不能立即阻止客户端，它只命令客户端完成操作。

EA交易的代码叫做TerminalClose()，它来执行立即操作（比如，所有先前开放文件在正常模式下都要先关闭），该函数的调用通过 返回操作符执行。

ret_code 参数程序分析原因返回的必要代码，在命令提示符启动后，客户端操作终止

示例：

//--- 输入参量
input int  tiks_before=500; // 订单号数目直到终止
input int  pips_to_go=15;   //  pips 间的距离
input int  seconds_st=50;   // 给予EA交易的秒数
//--- 全局
datetime   launch_time;
int        tick_counter=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家无法初始化函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Print(__FUNCTION__," reason code = ",reason);
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家订单号函数                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   static double first_bid=0.0;
   MqlTick       tick;
   double        distance;
//---
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   tick_counter++;
   if(first_bid==0.0)
     {
      launch_time=tick.time;
      first_bid=tick.bid;
      Print("first_bid =",first_bid);
      return;
     }
//---  pips 的价格距离
   distance=(tick.bid-first_bid)/_Point;
//--- 通过EA操作显示告示
   string comm="From the moment of start:\r\n\x25CF elapsed seconds: "+
               IntegerToString(tick.time-launch_time)+" ;"+
               "\r\n\x25CF ticks received: "+(string)tick_counter+" ;"+
               "\r\n\x25CF price went in points: "+StringFormat("%G",distance);
   Comment(comm);
//--- 检测关闭程序端状态的部分
   if(tick_counter>=tiks_before)
      TerminalClose(0);    // 推出订单号计数器
   if(distance>pips_to_go)
      TerminalClose(1);    // 同于pips_to_go增长pips数量
   if(distance<-pips_to_go)
      TerminalClose(-1);   // 同于pips_to_go下降pips的数量
   if(tick.time-launch_time>seconds_st)
      TerminalClose(100);  // 超时终止
//---
  }

