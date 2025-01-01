文档部分
MQL5参考数学函数MathRound 

MathRound

函数四舍五入返回最接近的整数值。

double  MathRound(
   double  value      // 全值
   );

参量

[in]  四舍五入前的数值。

返回值

四舍五入到最接近的整数值。

注释

取代MathRound()可以使用 round().

 

示例：

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明转换变量
   double value=0;                     // 用于MathRound转换的实数
   int    round_value=0;               // 在这里获得结果
//--- 按实数的十进制增量数进行循环
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- 增加实数值，
      //--- 获得四舍五入到最接近的整数值。
      //--- 并在日志中显示控件值
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
      /*
      result:
      value0.1round value0
      value0.2round value0
      value0.3round value0
      value0.4round value0
      value0.5round value1
      value0.6round value1
      value0.7round value1
      value0.8round value1
      value0.9round value1
      value1.0round value1
      value1.1round value1
      value1.2round value1
      value1.3round value1
      value1.4round value1
      value1.5round value2
      value1.6round value2
      value1.7round value2
      value1.8round value2
      value1.9round value2
      value2.0round value2
      value2.1round value2
      value2.2round value2
      value2.3round value2
      value2.4round value2
      value2.5round value3
      value2.6round value3
      value2.7round value3
      value2.8round value3
      value2.9round value3
      value3.0round value3
      value3.1round value3
      */
     }
  }