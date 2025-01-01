- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
使用颜色名称将RGB字符串型转变成颜色类型值
color StringToColor(
参量
color_string
[in] 代表颜色的RGB类型字符串类型或者其中一种预定义 网页-颜色 名称
返回值
颜色值
示例：
color str_color=StringToColor("0,127,0");
另见