MQL5参考函数转换StringToColor 

StringToColor

使用颜色名称将RGB字符串型转变成颜色类型值

color  StringToColor(
   string  color_string      // 字符串颜色表示
   );

参量

color_string

[in]  代表颜色的RGB类型字符串类型或者其中一种预定义 网页-颜色 名称

返回值

颜色值

 

示例：

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- 变换颜色
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

另见

ColorToString, ColorToARGB