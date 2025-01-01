//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明固定大小数组并填充值

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- 在反转元素之前显示数组

Print("Before calling ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

//--- 反转数组中的3个元素并显示新集合

ArrayReverse(array,4,3);

Print("After calling ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

/*

执行结果：

Before calling ArrayReverse()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

After calling ArrayReverse()

0 1 2 3 6 5 4 7 8 9

*/