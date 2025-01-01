- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
从指定索引开始反转数组中指定的元素数量。
|
bool ArrayReverse(
参数
array[]
[in][out] 数组。
start=0
[in] 开始反转的数组的索引。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 反转的元素数量。如果WHOLE_ARRAY，那么，从指定的start索引开始以倒序方式移动索引数组元素，直到数组结束。 index up to the end of the array.
返回值
如果成功返回true，否则返回false。
注意
ArraySetAsSeries()函数不会物理移动数组元素。相反，它只反向更改索引方向来安排对元素的访问，如同在timeseries中一样。ArrayReverse()函数可以物理移动数组元素，使数组“反转”。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
ArrayInsert，ArrayRemove， ArrayCopy，ArrayResize， ArrayFree，ArrayGetAsSeries， ArraySetAsSeries