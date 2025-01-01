#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectFind"

#define WND 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 图表 ID

long chart_id=ChartID();



//--- 如果在 WND 窗口中的图表上发现了 OBJ_NAME 图形对象,

//--- 报告并完成工作

ResetLastError();

if(ObjectFind(chart_id, OBJ_NAME)==WND)

{

PrintFormat("A graphic object named \"%s\" exists on chart with ID %I64d", OBJ_NAME, chart_id);

return;

}



//--- 如果未发现对象

else

{

//--- 如果最近的错误不是 4202 ("图形对象未找到")

//--- 报告错误并退出

if(GetLastError()!=ERR_OBJECT_NOT_FOUND)

{

Print("ObjectFind() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 在日志中报告 chart_id 对应的图表中没有 OBJ_NAME 对象

PrintFormat("There is no graphic object named \"%s\" on the chart with ID #%I64d. Let's create it.", OBJ_NAME, chart_id);



//--- 在 WND 窗口中创建名为 OBJ_NAME 的垂直线对象

ResetLastError();

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_VLINE, WND, TimeCurrent(), 0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 立即重绘图表以反映变化

ChartRedraw(chart_id);



//--- 检查是否存在已创建的对象

if(ObjectFind(chart_id, OBJ_NAME)!=WND)

{

Print("ObjectFind() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 如果对象已创建，在日志中报告,

//--- 等待一秒并删除所创建的对象

PrintFormat("Now a graphic object named \"%s\" exists on the chart with ID #%I64d. Let's delete it.", OBJ_NAME, chart_id);

Sleep(1000);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- 立即重绘图表以反映变化

ChartRedraw(chart_id);

}

/*

结果：

There is no graphic object named "TestObjectFind" on the chart with ID #133246248352168439. Let's create it.

Now a graphic object named "TestObjectFind" exists on the chart with ID #133246248352168439. Let's delete it.

*/

}