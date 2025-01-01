文档部分
从当前记录中获取int类型的值。

bool  DatabaseColumnInteger(
   int   request,     // 在DatabasePrepare中接收的请求句柄
   int   column,      // 请求中的字段索引
   int&  value        // 用于接收值的变量的引用
   );

参数

request

[in]  在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。

column

[in]  请求中的字段索引。字段编号从零开始，不能超过 DatabaseColumnsCount() - 1。

value

[out]  用于编写字段值的变量的引用。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 无效请求句柄；
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column'索引超过DatabaseColumnsCount() -1。

注意

只有在为'request（请求）'初步发出至少一个DatabaseRead()调用时，才能获取该值。

若要从下一个记录读取该值，请初步调用DatabaseRead()

另见

