//--- 全局变量

double ExtArrayFirst[];

double ExtArraySecond[];



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 设置数组大小

if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- 在循环中用i和j索引的值填充数组

int total=ArraySize(ExtArrayFirst);

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- 从左向右填充ExtArrayFirst数组

//--- 从右向左填充ExtArraySecond数组

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=j;

}

//--- 比较数组并在日志中记录结果

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

结果：

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)

*/



//--- 现在让我们来浏览数组

//--- 在循环中用i和j索引的值填充数组

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- 从右向左填充ExtArrayFirst数组

//--- 从左向右填充ExtArraySecond数组

ExtArrayFirst[i]=j;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- 比较数组并在日志中记录结果

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

结果：

ExtArrayFirst:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)

*/



//--- 现在让我们沿一个方向填充数组

//--- 在循环中用i索引值填充数组

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- fill both arrays from left to right

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- 比较数组并在日志中记录结果

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

结果：

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 比较和显示结果 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])

{

//--- 打印数组的标题和内容

Print("ExtArrayFirst:");

ArrayPrint(array1);

Print("ExtArraySecond:");

ArrayPrint(array2);

//--- 比较数组并输出比较结果

int res=ArrayCompare(array1,array2);

string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");

PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)

",res_str,res);

}

//+------------------------------------------------------------------+