|
//--- 全局变量
double ExtArrayFirst[];
double ExtArraySecond[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 设置数组大小
if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)
{
Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)
{
Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 在循环中用i和j索引的值填充数组
int total=ArraySize(ExtArrayFirst);
for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)
{
//--- 从左向右填充ExtArrayFirst数组
//--- 从右向左填充ExtArraySecond数组
ExtArrayFirst[i]=i;
ExtArraySecond[i]=j;
}
//--- 比较数组并在日志中记录结果
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
结果：
ExtArrayFirst:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
ExtArraySecond:
9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)
*/
//--- 现在让我们来浏览数组
//--- 在循环中用i和j索引的值填充数组
for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)
{
//--- 从右向左填充ExtArrayFirst数组
//--- 从左向右填充ExtArraySecond数组
ExtArrayFirst[i]=j;
ExtArraySecond[i]=i;
}
//--- 比较数组并在日志中记录结果
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
结果：
ExtArrayFirst:
9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
ExtArraySecond:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)
*/
//--- 现在让我们沿一个方向填充数组
//--- 在循环中用i索引值填充数组
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- fill both arrays from left to right
ExtArrayFirst[i]=i;
ExtArraySecond[i]=i;
}
//--- 比较数组并在日志中记录结果
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
结果：
ExtArrayFirst:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
ExtArraySecond:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 比较和显示结果 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])
{
//--- 打印数组的标题和内容
Print("ExtArrayFirst:");
ArrayPrint(array1);
Print("ExtArraySecond:");
ArrayPrint(array2);
//--- 比较数组并输出比较结果
int res=ArrayCompare(array1,array2);
string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");
PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)\n",res_str,res);
}
//+------------------------------------------------------------------+