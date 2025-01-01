文档部分
MQL5参考普通函数ResourceFree 

ResourceFree

该函数删除动态创建的资源 (释放分配的内存)。

bool  ResourceFree(
   const string  resource_name      // 资源名称
   );

参数

resource_name

[in] 资源 名称应以"::"开头。

返回值

如果成功返回true，否则false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError() 函数。

注意

当积极使用资源时，ResourceFree() 允许mql5应用开发者们管理内存消耗。从内存删除的绑定资源的图形对象 会在删除后正确显示。然而，新创建的图形对象(OBJ_BITMAPOBJ_BITMAP_LABEL) 将不能使用已删除的资源。

函数仅删除通过程序创建的动态资源。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明图形资源的参数
   string rc_name="Resource";
   uint   rc_width=100;
   uint   rc_height=100;
   uint   rc_data[];
   uint   rc_size=rc_width*rc_height;
 
   ResetLastError();
//--- 设置像素数组的大小
   if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 用透明颜色填充像素数组，并在此基础上创建图形资源
   ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
 
//--- 查看已创建的图形资源。
//--- 获取当前柱形图的时间和价格数据
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 使用最后报价和时间的坐标创建位图对象
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。
//--- 将对象定位点设置为其中心。
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 将前面为位图对象创建的图形资源指定为图像文件
//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
   
//--- 设置DodgerBlue的透明度为200
   uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 更新图形资源数据
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- 等待3秒，改变图像颜色
   Print("Wait 3 seconds before changing color");
   Sleep(3000);
//--- 设置OrangeRed的透明度为200
   Print("Change color");
   clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 更新图形资源数据
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- 等待3秒，释放图形资源
   Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");
   Sleep(3000);
   bool res=ResourceFree("::"+rc_name);
   Print("ResourceFree: ",res);
 
//--- 在释放资源后尝试改变颜色
   Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");
//--- 设置GreenYellow的透明度为200
   clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 更新图形资源数据（图像保留，但不能更改颜色）
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   Print("The color has not changed because the resource has been released");
   
//--- 等待3秒，删除位图对象
   Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");
   Sleep(3000);
   Print("Delete Bitmap object");
   ObjectDelete(0,obj_name);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更新图形资源数据                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- 如果传递的维度为零，则离开
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- 更新资源数据并重新绘制图表
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }

另见

资源ObjectCreate()PlaySound()ObjectSetString()OBJPROP_BMPFILE