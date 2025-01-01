- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToDouble
将字符串转变成数字的双精度型
|
double StringToDouble(
参量
值
[in] 数字的字符串换行格式
返回值
双精度型值
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见