数据类型

任何程序都依靠数据来运作，数据因目的不同可以有不同的类型 。比如，访问数组可以用整型数据，价格可以用双精度的浮点型数据。在 MQL5 中没有专门用来标记货币值的数据类型。

不同的数据类型有不同的处理速度，整型数据是最快的。 双精度的数据处理需要特殊的协同处理器，然而，因为处理浮点型数据比较复杂， 所以它比处理整型数据慢一些。

字符串是处理速度最慢的，因为它要存取动态内存。

基本数据类型：

复杂的数据类型是：

根据OOP复杂数据类型被称作抽象数据类型。

颜色 和 时间日期 从外观上可以使我们更清楚的区分图表中的内容和参数的录入，在EA交易和自定义指标中经常使用这些数据类型 （Inputs 标签）。 颜色和日期时间数据用整数来表示。整型数据和浮点数据都属于数值（数字）型。

只有在公式 中使用类型分类 ，除非提供指定强制类。

