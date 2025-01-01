- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectCreate
在制定图表子窗口中，函数创建指定名称，类型和原坐标物件，在创建期间可以指定到30个坐标。
|
bool ObjectCreate(
参量
chart_id
[in] 图表标识符。0代表当前图表。
name
[in] 物件名称。名称在图表中是唯一的，包括子窗口。
类型
[in] 物件类型。值可以是 ENUM_OBJECT 值中的一个。
sub_window
[in] 图表子窗口数量。0代表主图表窗口，指定子窗口一定存在，否则函数返回错误值。
time1
[in] 第一定位点的时间坐标。
price1
[in] 第一定位点的价格坐标。
timeN=0
[in] N点时间坐标。
priceN=0
[in] N点的价格坐标。
time30=0
[in] 第三十定位点的时间坐标。
price30=0
[in] 第三十定位点的价格坐标。
返回值
如果命令成功添加到指定图表队列那么函数返回true，否则返回false。如果对象已经创建，则会尝试改变它的坐标。
注释
非同步调用通常用于ObjectCreate()，这也是函数仅返回命令添加到图表队列的结果。在这种情况下，true仅表示命令已成功加入队列，但执行结果尚不可知。
若要检查命令执行结果，您可以使用ObjectFind()函数或任何其他请求对象属性的函数，例如ObjectGetXXX。但是，您需要牢记的是这类函数将被加入到图表的队尾，需要等待执行结果（因为同步调用），因此，可能会耗费大量时间。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。
对象名称不应超过63个字符。
图表子窗口的数量（如果图表中有附带指标的子窗口）以1开始，图表主窗口总是以0开始检索。
大量定位点（到30）提供更多使用，于此同时限制图表中的30个可能的定位点，调用的大量参量不能超过64。
当物件重命名，两个事件同时形成。这些事件可以在EA交易或者 OnChartEvent() 函数指标中处理：
- 旧名称物件删除事件；
- 新名称物件新建事件。
这里有在创建每个物件类型时必须指定的一定数量的定位点：
|
ID
|
描述
|
定位点
|
垂直线
|
一个定位点。实际上只使用时间坐标。
|
水平线
|
一个定位点。实际上只使用价格坐标。
|
趋势线
|
两个定位点。
|
角度趋势线
|
两个定位点。
|
循环线
|
两个定位点。
|
箭头线
|
两个定位点。
|
等距通道
|
三个定位点。
|
标准偏差通道
|
两个定位点。
|
线性回归通道
|
两个定位点。
|
安德鲁鱼叉理论
|
三个定位点。
|
江恩线
|
两个定位点。
|
江恩扇形线
|
两个定位点。
|
江恩网格
|
两个定位点。
|
斐波纳契回调线
|
两个定位点。
|
斐波纳契时间周期线
|
两个定位点。
|
斐波纳契扇形线
|
两个定位点。
|
斐波纳契角度线
|
两个定位点。
|
斐波纳契通道
|
三个定位点。
|
斐波纳契扩展线
|
三个定位点。
|
埃利奥特波动
|
五个定位点。
|
埃利奥特修正波
|
三个定位点。
|
矩形
|
两个定位点。
|
三角形
|
三个定位点。
|
椭圆形
|
三个定位点。
|
拇指向上
|
一个定位点。
|
拇指向下
|
一个定位点。
|
箭头向上
|
一个定位点。
|
箭头向下
|
一个定位点。
|
停止符号
|
一个定位点。
|
检查符号
|
一个定位点。
|
向左价格标签
|
一个定位点。
|
向右价格标签
|
一个定位点。
|
买入符号
|
一个定位点。
|
卖出符号
|
一个定位点。
|
箭头
|
一个定位点。
|
文本
|
一个定位点。
|
标签
|
使用 OBJPROP_XDISTANCE 和 OBJPROP_YDISTANCE 属性设置位置。
|
按钮
|
使用 OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE属性设置位置。
|
图表
|
使用 OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE属性设置位置。
|
位图
|
一个定位点。
|
位图标签
|
使用 OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE 属性设置位置。
|
编辑
|
使用OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE 属性设置位置。
|
经济日历中对应事件的"事件"物件
|
一个定位点。实际上只使用时间坐标。
|
用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。
|
使用OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE 属性设置位置。
示例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."