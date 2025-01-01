- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ResetLastError
设立预先定义常量 _LastError 的值是0。
void ResetLastError();
返回值
没有返回值
注释
如果需要注释函数 GetLastError() 是zero _LastError 变量，在函数调用之前 错误 外观检测后通常调用ResetLastError()。
示例：
//+------------------------------------------------------------------+