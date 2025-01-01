文档部分
ResetLastError

设立预先定义常量 _LastError 的值是0。

void  ResetLastError();

返回值

没有返回值

注释

如果需要注释函数 GetLastError() 是zero _LastError 变量，在函数调用之前 错误 外观检测后通常调用ResetLastError()。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 在调用函数之前重置最后一个错误代码，
//--- 否则，GetLastError()可能返回之前的错误代码
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }