- 指标类型示例
- 指标属性和函数间的连接
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
自定义指标
这是一组用来创建自定义指标的函数，这些函数不能用于编辑EA交易和脚本。
|
函数
|
功能
|
设置双精度型指标属性值
|
设置整型型指标属性值
|
设置字符串指标属性值
|
设置双精度型指标行属性值
|
设置整型指标行属性值
|
设置字符串指标行属性值
|
返回整数型指标行属性值
指标属性可以使用编译程序指令或使用函数来设定。若要更好的理解这点，建议您学习指标类型示例。
自定义指标中所有必要的运算都在预定义的OnCalculate()函数中，如果短时间使用OnCalculate()函数调用，如
|
int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[])
而后rates_total参量包括price[]数组中的全部元素数量值，以输入参量传递到计算指标值中。
参量 prev_calculated 是先前调用的OnCalculate() 计算结果，允许为计算指标值组织一种节约算法，例如，如果当前值是rates_total = 1000, prev_calculated = 999, 足够为每个指标缓冲区计算值。
如果是关于输入数组价格的信息是不能利用的，它会为每个指标缓冲区计算1000个必要值。第一次调用OnCalculate() value prev_calculated = 0，如果price[]数组在某种程度上改变，case prev_calculated 会等于0。
begin参量表示价格数组原始值的数量，不包括计算数据。例如，如果Accelerator Oscillator 值（开头37个值没有计算）以输入参量使用，那么begin = 37。例如，列举一个简单指标：
|
#property indicator_chart_window
从"导航器" 界面离开到加速震荡指标窗口，我们认为该计算一定以先前指标的值为基础。
结果是，第一次调用prev_calculated的OnCalculate()值等于0，之后调用等于rates_total 值（直到增加价格图表的柱的数量）。
开始参量的值直接等于原始字节数量，加速指标的值不能根据指标逻辑值来计算。如果浏览自定义指标加速器.mq5的源代码，可以看到 OnInit() 函数线：
|
//--- 从被画的指数中设置第一柱
使用函数PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, empty_first_values), 可以建立自定义指标的0指标数组中非存在第一值的编号，这样，我们不需要接收计算(empty_first_values). 因此，可以机械使用：
- 建立指标的原始值数字，不能用了计算另外自定义指标；
- 当调用另一自定义指标时，获得关于第一忽略值的数量信息，不需要进入计算逻辑值。