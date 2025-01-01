自定义指标

这是一组用来创建自定义指标的函数，这些函数不能用于编辑EA交易和脚本。

函数 功能 SetIndexBuffer 将指定指标缓冲区和一维双精度动态数组绑定一起 IndicatorSetDouble 设置双精度型指标属性值 IndicatorSetInteger 设置整型型指标属性值 IndicatorSetString 设置字符串指标属性值 PlotIndexSetDouble 设置双精度型指标行属性值 PlotIndexSetInteger 设置整型指标行属性值 PlotIndexSetString 设置字符串指标行属性值 PlotIndexGetInteger 返回整数型指标行属性值

指标属性可以使用编译程序指令或使用函数来设定。若要更好的理解这点，建议您学习指标类型示例。

自定义指标中所有必要的运算都在预定义的OnCalculate()函数中，如果短时间使用OnCalculate()函数调用，如

int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[])

而后rates_total参量包括price[]数组中的全部元素数量值，以输入参量传递到计算指标值中。

参量 prev_calculated 是先前调用的OnCalculate() 计算结果，允许为计算指标值组织一种节约算法，例如，如果当前值是rates_total = 1000, prev_calculated = 999, 足够为每个指标缓冲区计算值。

如果是关于输入数组价格的信息是不能利用的，它会为每个指标缓冲区计算1000个必要值。第一次调用OnCalculate() value prev_calculated = 0，如果price[]数组在某种程度上改变，case prev_calculated 会等于0。

begin参量表示价格数组原始值的数量，不包括计算数据。例如，如果Accelerator Oscillator 值（开头37个值没有计算）以输入参量使用，那么begin = 37。例如，列举一个简单指标：

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- 绘图标签1

#property indicator_label1 "Label1"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- 指标缓冲区

double Label1Buffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 指标缓冲区绘图

SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标重复函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])



{

//---

Print("begin = ",begin," prev_calculated = ",prev_calculated," rates_total = ",rates_total);

//--- 为下一次调用返回prev_calculated值

return(rates_total);

}

从"导航器" 界面离开到加速震荡指标窗口，我们认为该计算一定以先前指标的值为基础。

结果是，第一次调用prev_calculated的OnCalculate()值等于0，之后调用等于rates_total 值（直到增加价格图表的柱的数量）。

开始参量的值直接等于原始字节数量，加速指标的值不能根据指标逻辑值来计算。如果浏览自定义指标加速器.mq5的源代码，可以看到 OnInit() 函数线：

//--- 从被画的指数中设置第一柱

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,37);

使用函数PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, empty_first_values), 可以建立自定义指标的0指标数组中非存在第一值的编号，这样，我们不需要接收计算(empty_first_values). 因此，可以机械使用：