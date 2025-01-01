CustomBookAdd

为自定义交易品种传递市场深度的状态。该函数可以推广市场深度，类似于价格从交易商服务器到达。

bool CustomBookAdd(

const string symbol,

const MqlBookInfo& books[]

uint count=WHOLE_ARRAY

);

参数

交易品种

[in] 自定义交易品种名称。

books[]

[in] MqlBookInfo数组类型数据充分描述了市场深度状态 ― 所有买卖请求。该传递的市场深度状态完全取代了过去的深度。

count=WHOLE_ARRAY

[in] 将要传递到函数的'books'数组元素的数量。默认使用整个数组。

返回值

true – 成功，否则 – false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。

注意

CustomBookAdd函数仅适用于市场深度所开放的自定义交易品种 ― 通过平台界面或MarketBookAdd函数。

当交易品种卖价和买价加入到市场深度时，不会更新。您应该控制最佳价格的变化，并使用CustomTicksAdd将其加入到报价中。

该函数验证传输数据的准确性：必须为每个元素指明类型、价格和交易量。此外，MqlBookInfo.volume和MqlBookInfo.volume_real不得为零或负数；如果两个交易量都是负数，这将被视为错误。您可以指定任何交易量或两个交易量都指定：将使用指定的交易量或正值交易量：

volume=-1 && volume_real=2 ― volume_real=2将被使用，

a volume=3 && volume_real=0 ― volume=3将被使用。

MqlBookInfo元素在'books'数组中的顺序并不重要。当保存数据时，程序端将根据其价格进行排序。

当保存数据时，检查接收人自定义交易品种的"Book depth" (SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH)参数。如果在传递的市场深度中，卖出请求的数量超过该值，则丢弃超出的部分。购买请求也是如此。

'books'数组的采样填充：

市场深度状态 Filling books[] books[0].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[0].price=1.14337;

books[0].volume=100;

books[1].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[1].price=1.14330;

books[1].volume=50;

books[2].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[2].price=1.14335;

books[2].volume=40;

books[3].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[3].price=1.14333;

books[3].volume=10;

books[4].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[4].price=1.14322;

books[4].volume=10;

books[5].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[5].price=1.14320;

books[5].volume=90;

books[6].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[6].price=1.14319;

books[6].volume=100;

books[7].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[7].price=1.14318;

books[7].volume=10;

例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 为我们将要检索数据的交易品种启用市场深度 from

MarketBookAdd(Symbol());

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

MqlTick ticks[];

ArrayResize(ticks,1);

//--- 将普通交易品种的当前价格复制到自定义交易品种

if(SymbolInfoTick(Symbol(),ticks[0]))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomTicksAdd(symbol_name,ticks);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Book 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnBookEvent(const string &book_symbol)

{

//--- 将普通交易品种的当前市场深度状态复制到自定义交易品种

if(book_symbol==Symbol())

{

MqlBookInfo book_array[];

if(MarketBookGet(Symbol(),book_array))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomBookAdd(symbol_name,book_array);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

另见

MarketBookAdd，CustomTicksAdd， OnBookEvent